Çelik: Netanyahu Gazze'yi yok etmek istiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun saldırgan politikalarını eleştirdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Netanyahu, saldırganlığıyla artık barışı savunan ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir"
Kaynak: AA
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