Çelikhan'da Öğretmenevi Restoranı İçin Temel Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çelikhan'da Öğretmenevi Restoranı İçin Temel Atıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Öğretmenevi yanında ek bina olarak yapılacak restoranın temel atma töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, restoranın ilçenin ihtiyaçlarından birini karşılayacağını belirtti. Törene Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin ve vatandaşlar da katıldı.

14.06.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğretmenevi restoranı yapımı için temel atıldı.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde Öğretmenevi yanında ek bina olarak yapılan restoran için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yapılacak restoranın hayırlı olmasını diledi.

İlçede çalışmaların sürdüğünü aktaran Acar, şunları kaydetti.

"Ek binamız 2 katlı olup her kat 360 metrekare olmak üzere toplamda 720 metrekare kapalı alanda inşa edilecek. Birinci katta restoran, depo, çamaşır odası ve servis alanı olacaktır. İkinci kat ise gelin odası, düğün, kına, nişan gibi etkinliklerde kullanılabilecek. İlçemizde bu gibi faaliyetlerde kullanılabilecek başka mekan olmadığından dolayı bu binamız ilçemizin ihtiyaçlarından birini gidermiş olacaktır."

Törene Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra okunan duanın ardından binanın temeli atıldı.???????

Kaynak: AA

Mahmut Şahin, Ali Cemal, Adıyaman, Çelikhan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelikhan'da Öğretmenevi Restoranı İçin Temel Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çelikhan'da Öğretmenevi Restoranı İçin Temel Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement