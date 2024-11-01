İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen roket saldırısında biri ağır, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atıldığı düşünülen roketler nedeniyle Celile bölgesinde alarmlar çaldığı belirtildi.
Bölgeye yaklaşık 30 roket atıldığı ve bunlardan bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.
Yerel basın roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kabası yakınındaki tarım arazisine düştüğü kaydedildi.
Saldırıda biri ağır, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in kuzeyine dün düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi, 7 kişi ölmüştü.
Son Dakika › Güncel › Celile'ye Roket Saldırısı: 10 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?