Celine Dion, Donald Trump'a Titanik şarkısıyla tepki gösterdi

Şarkıcı Celine Dion, efsanevi Titanik filminin unutulmayan "My Heart Will Go On" şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Celine Dion'un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde Trump sahneye çıkmadan önce Dion'un seslendirdiği, Titanik filminin şarkısı "My Heart Will Go On"un çalınmasına tepki gösterildi.

Şarkının izinsiz kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır." ifadesine yer verildi.