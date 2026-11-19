(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, TÜİK'in verilerine göre temmuz-eylül döneminde 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısının 578 bin kişi artarak 5 milyon 144 bine, 15-34 yaş grubunda ise 617 bin kişi artarak 7 milyon 155 bine ulaştığını ifade etti. Aydın, "Onlar ev genci değil, iş beğenmeyen gençler değil. Onlar açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edilen, torpil ve kayırmacılıkla hakları gasp edilen, diplomaların değil tanıdıkların daha çok işe yaradığı bu düzende iktidar tarafından gelecekleri ellerinden alınmış gençler" dedi.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Temmuz- Eylül dönemi işgücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İktidarın politikalarıyla gençlerin eğitimden ve çalışma hayatından giderek uzaklaşmak durumunda bırakıldığını savunan Aydın, artan işsizlik ve derinleşen yoksulluk nedeniyle milyonlarca gencin gelecek kuramaz hale geldiğini kaydetti.

"HER 100 GENÇTEN 30'U NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA"

TÜİK verilerine dikkati çeken Aydın, 15-24 yaş grubunda bir önceki çeyrekte 2 milyon 538 bin olan ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin sayısının yılın üçüncü çeyreğinde 507 bin kişi artarak 3 milyon 45 bine yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde 15-29 yaş grubundaki gençlerin sayısının 578 bin kişi artarak 5 milyon 144 bine, 15-34 yaş grubunda ise 617 bin kişi artarak 7 milyon 155 bine ulaştığını bildiren Aydın, "15-34 yaş grubundaki her 100 gençten 30'u ne eğitimde ne de çalışma hayatında yer alıyor. Onlar ev genci değil, iş beğenmeyen gençler değil. Onlar açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edilen, torpil ve kayırmacılıkla hakları gasp edilen, diplomaların değil tanıdıkların daha çok işe yaradığı bu düzende iktidar tarafından gelecekleri ellerinden alınmış gençler. Fon skandalının patlak verdiği bu döneme ait rakamlar, Türkiye'de gençlerin nasıl bir geleceksizliğe mahküm edildiğini açıkça ortaya koyuyor. AKP iktidarının gençlere vadettiği gelecek budur. Milyonlarca gencin eğitimden, üretimden ve istihdamdan uzak kaldığı bir ülkede iktidar hala başarı hikayeleri anlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERİ AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİ ÜCRETLERE MAHKUM ETTİLER"

Gençlerin yalnızca işsizlikle değil, çalıştıkları halde geçinememekle de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı 123 bin 857 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya ulaşmışken asgari ücret yalnızca 28 bin lira. Bu ülkenin gençlerini haftada altı gün çalışıp temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları bir düzene mahkum ettiler. Bir tarafta iş bulamayan milyonlarca genç, diğer tarafta çalıştığı halde geçinemeyen milyonlar var. Gençler işsizliğe razı olmakla açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum olmak arasında seçim yapmak zorunda bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMALARIN DEĞİL, TANIDIKLARIN İŞE YARADIĞI DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Genç işsizliğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir fırsat eşitliği ve liyakat sorunu olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlere yıllarca 'Okuyun, çalışın, emek verin' dediler. Sonra karşılarına torpili, mülakatı, kayırmacılığı ve güvencesiz çalışma koşullarını çıkardılar. Şimdi de iş bulamayan gençlere, 'iş beğenmiyorlar', 'ev genci oldular' diyorlar. Gençler iş beğenmiyor değil, insanca yaşayabilecekleri bir iş ve hak ettikleri geleceği istiyor. YENİ Parti olarak bu düzeni değiştireceğiz. Kamuda mülakatı ve siyasi kayırmacılığı kaldıracak, liyakati esas alacağız. Asgari ücreti insanca yaşamı sağlayacak düzeye yükseltecek, güvenceli ve nitelikli istihdamı artıracağız. Gençler için kamu güvenceli staj ve ilk iş programlarını hayata geçirecek, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik eğitim ve beceri programlarını yaygınlaştıracağız. Üniversite eğitimini gençleri borçlandıran bir yük olmaktan çıkaracak, bursları ve kamusal barınma imkanlarını güçlendireceğiz. Bir ülkenin gençleri hayal kurmak yerine hayatta kalmanın hesabını yapıyorsa o ülkede değişim artık bir tercih değil, zorunluluktur. Gençleri işsizliğe, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum eden bu kara düzeni değiştireceğiz."