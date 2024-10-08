Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz

Münevver Karabulut'un avukatı, Garipoğlu'nun DNA raporuna itiraz edeceklerini duyurdu.

08.10.2024 17:01
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İstanbul'da 2009'da öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 2014'te cezaevinde intihar eden katil Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örneklere dair Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edeceklerini söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Epözdemir, mezardan çıkarılan parçalardan alınan DNA örnekleri ile Cem Garipoğlu'nun DNA örneklerinin yüzde 99.9 uyuştuğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Açılan mezardan çıkan poşetle ilgili inceleme yapılmasına ilişkin taleplerinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini dile getiren Epözdemir, poşetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından inceleneceğini belirtti.

Müvekkillerinin Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edilmesini istediklerini aktaran Epözdemir, adli tıp uzmanlarıyla bilimsel ve akademik açıdan inceledikten sonra rapora itiraz edeceklerini bildirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut'u öldüren, 10 Ekim 2014'te ise cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı, Karabulut ailesinin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de açılmıştı.

Yapılan "fethi kabir" işleminin ardından mezardan çıkarılan kemik, diş ve diğer örnekler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesi yapmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından bugün yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan örneklerin, Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleriyle uyuştuğu bildirilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz - Son Dakika

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