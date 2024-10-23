Cem Karaca'nın Gözyaşları Yeniden Vizyona Girdi

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Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, yarın yeniden seyirciyle buluşacak.

Yapım şirketlerinin ortak açıklamasına göre, ocak ayında vizyona girdikten sonra tedbir kararıyla gösterimi durdurulan film hakkında mahkeme tedbir kararını kaldırdı.

Üst mahkeme kararıyla haklı bulunan ve yeniden gösterime girmesi onaylanan film, yarından itibaren Amazon Prime'da izlenebilecek.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran yer alıyor.

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Cem Karaca'nın yaşamı, müziği ve hayat mücadelesini konu alıyor.