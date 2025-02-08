Cem Karaca, Osmangazi'de Anıldı - Son Dakika
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Cem Karaca, Osmangazi'de Anıldı

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Osmangazi Belediyesi, ünlü sanatçı Cem Karaca'yı vefatının 21'inci yılında özel bir programla andı. Geceye katılan sanatseverler, Grup +1Compfmaliy'in performansıyla unutulmaz şarkıları tekrar dinleme fırsatı buldu.

08.02.2025 14:27  Güncelleme: 18:49
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Cem Karca'yı vefatının 21'inci yılında düzenlediği özel bir programla andı.

Cem Karaca, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği özel gecede anıldı. Geceye, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıda Osmangazili sanatsever katıldı.

Grup +1Compfmaliy'in sahne aldığı gecede, usta sanatçının, aralarında 'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Islak Islak'ın da bulunduğu unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Gecenin sunuculuğunu yapan Sinan Ebinç, anma gecesine katılanlara Cem Karaca'nın hayatından bilgiler verdi. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Grup +1Compfmaliy üyelerine, gecenin anısına hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Karaca, Osmangazi'de Anıldı - Son Dakika

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