Cem Özdel'in Senegal'deki Fotoğraf Sergisi

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Türk foto muhabiri Cem Özdel, 15. Dakar Bienali kapsamında Senegal Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığında fotoğraf sergisi açtı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Senegal Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Huzur Sunugaal" isimli serginin açılışına Dakar'da mukim yabancı diplomatlar, iş, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Dakar Bienali'nin "Off" isimli yan seçkisi kapsamında açılan sergide, Özdel'in Senegal'de çektiği deniz ve din temalı 20 fotoğrafın yanı sıra Senegalli ünlü heykeltraş Guibril Andre Diop'un da eserleri yer aldı.

Sergi, Kültür, Yaratıcı Sektörler ve Tarihi Mirastan sorumlu Devlet Sekreteri Bacary Sarr ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın konuşmalarıyla açıldı.

Devlet Sekreteri Sarr, Büyükelçi Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe, Özdel ile sergiyi gezdi ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine sergiyi değerlendiren Sarr, Özdel'in eserlerinden çok etkilendiğini belirterek, fotoğrafların Senegal'i olduğu gibi yansıttığını söyledi.

Sarr, "Cem'in fotoğraflarına baktığımızda sanatın bir sınırı, dili ve kalıbı olmadığını görüyoruz. Üçüncü bir gözden kendi ülkemize bakmak çok farklı ve ufuk açıcı oldu." dedi.

Sine Saloum deltasındaki mangrov ormanlarının havadan çekilen fotoğrafından çok etkilendiğini kaydeden Sarr, "Ben o bölgede doğdum büyüdüm. Bu kareyi gördüğüm an çocukluğuma gittim. Cme'in denizle ilgili tüm fotoğraflarında hem o tanıdık duyguyu buldum hem de her karenin kendi içinde barındırdığı estetiğe hayran oldum." diye konuştu.

"Senegal Kültür Bakanlığı ilk kez bir sergiye ev sahipliği yapıyor"

Büyükelçi Sağman da Özdel'in fotoğraflarının Senegalliler tarafından çok beğenildiğinin altını çizerek, açılışa gösterilen yoğun rağbetten çok mutlu olduklarını vurguladı.

Sağman, "Senegal Kültür Bakanlığı tarihinde ilk kez bir sergiye ev sahipliği yapıyor, bakanlık özellikle Cem beyin fotoğraflarını sergilemek istedi. Bundan büyük gurur duyduk. Şu an hala devam eden Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği olan Dakar Bienali kapsamında bu sergiyi düzenledik." dedi.

Büyükelçi Sağman, sergideki kareler arasında en çok Saint-Louis kentinde bir balıkçı mahallesinde yaşayan "Ndagabar" isimli evcil pelikanın fotoğrafından etkilendiğini de sözlerine ekledi.

"Senegal bir fotoğrafçı için harika bir yer"

Foto muhabiri Özdel de serginin düzenlenmesini sağlayan Büyükelçi Sağman, Dakar YEE ve Senegal Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığına teşekkür ederek, bu sergiyle Türk bir fotoğrafçının gözünden Senegal'i Senegallilere gösterme şansı yakaladığını söyledi.

Özdel, serginin Dakar Bienali kapsamında açılmasının da kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Senegal'e gelirken elbette bazı endişelerim vardı ancak Senegallileri ve ülkeyi tanıdıktan sonra bir fotoğrafçı için harika bir yer olduğunu anladım. Bir Türk foto muhabiri olarak ben de gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Bu fotoğrafları çekmek kolay ancak içinde bulunduğumuz çağda bu doğayı ve bu kültürü korumak kolay değil. Umarım Senegal, bu değerlerini korumayı başarır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nda geçirdiği yaklaşık 23 yıllık çalışma hayatının da kendisine müthiş bir tecrübe kazandırdığının altını çizen Özdel, "Anadolu Ajansı'nda çalıştığım süre boyunca 110'dan fazla ülkeyi ziyaret etme şansım oldu, sayısız uluslararası etkinlik takip ettim, en ulaşılmaz isimlerin bir adım yakınında çalıştım. Bu serginin, bana nasip olan bu eşsiz mesleki deneyimin bir meyvesi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sergi, Dakar Bienali'nin sona ereceği 7 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Cem Özdel kimdir

1977'de Erzincan'da doğan Özdel, 1999'da Milliyet'te başladığı gazetecilik kariyerine 2001 yılında Anadolu Ajansı'nda devam etti.

Özdel, Suriye savaşı ve Darfur'daki kıtlık da dahil olmak üzere dünyayı ilgilendiren krizlere ilişkin yaptığı haberlerle uluslararası alanda tanındı.

Özdel'in 2012'de Zonguldak'ta çektiği madenci fotoğrafları ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

2016-2023 yılları arasında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi fotoğrafçısı olarak görev yapan Özdel, 2023'te Anadolu Ajansı'ndan emekli olarak Dakar'a yerleşti.