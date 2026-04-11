Cem Uzan'ın Siyasete Girişi ve Yolsuzlukların Ortaya Çıkışı

Cem Uzan, zenginliklerini siyasi parti ile taçlandırmak istedi, belki de hırsızlıklarının görünür olması için bu deliliği yaptı. Siyasete girmesiyle yolsuzlukları ortaya çıktı ve yargılamalarda her şey aydınlandı. Yaptığı hırsızlıkların hesabı sorulduğunda, siyasete girdiği için operasyon yapıldığını savundu, medya bu açıklamaları destekledi.

Ancak zamanla, 20 milyar dolara yakın milletin parasının iç edildiği ve tarihin en büyük hırsızı olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Sahte hazine bonosu satmaktan bankada iki defter tutmaya kadar yüzlerce suç belirlendi. Cem Uzan kaçtı ve çaldığı paralarla lüks bir hayat sürüyor, Türkiye'ye dönemiyor.

Uzan ailesine yönelik operasyonun benzeri, bugünlerde Silivri duruşmaları ile tekrarlanıyor. Suç işledikçe pervasızlaşan ve herkesi satın alabileceğini düşünen hortumcular şimdi hesap veriyor. Ahmet Taşgetiren'in Ekrem İmamoğlu'nu Adnan Menderes'e benzetmesi eleştirilirken, aslında Cem Uzan gibi yolsuzluk yapanların siyasi davalara muhatap olması gerektiği vurgulanıyor.