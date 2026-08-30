Cem Yılmaz Hasta Yatağında Paylaştı - Son Dakika
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Cem Yılmaz Hasta Yatağında Paylaştı

Cem Yılmaz Hasta Yatağında Paylaştı
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Cem Yılmaz, göğüs ağrısı sonrası anjiyo oldu ve hasta yatağından sağlığıyla ilgili bilgi verdi.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ve kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde anjiyo olan komedyen Cem Yılmaz, hasta yatağından fotoğraf paylaştı. Yılmaz, sanal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki; şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme ve sırtıma. Eve gidip yatsam halen yatıyor olurdum. Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu. Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar, 'Stresten uzak durun' dedi. Güldüm yine. 'Abi az iç' diyen, 'saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

Anjina Pektoris, Cem Yılmaz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Yılmaz Hasta Yatağında Paylaştı - Son Dakika

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