Cemal Canpolat, Edremit Kitap Fuarı'nda Alevilik üzerine söyleşi yaptı - Son Dakika
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Cemal Canpolat, Edremit Kitap Fuarı'nda Alevilik üzerine söyleşi yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 6. Edremit Kitap Fuarı'nda eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 'Yalnızlığa Yenilmeyen Aleviler' başlıklı söyleşisiyle kitapseverlerle buluştu. Canpolat, Nazım Hikmet'in Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne yazdığı raporu anlattı.

27.08.2024 09:32  Güncelleme: 10:38
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 6. Edremit Kitap Fuarı'nın konuklarından biri de "Yalnızlığa Yenilmeyen Aleviler" başlıklı söyleşisi ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat oldu.

"Yalnızlığa Yenilmeyen Aleviler" söyleşisi ile Edremit Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşan Cemal Canpolat, Nazım Hikmet'in Deliorman bölgesinde yaşayan aleviler için Bulgaristan Sosyalist Partisi'nden özel ricasını açıkladı. Alevi öğretisinde dil, din ve ırk ayrımı yapmadan mazlumun yanında olma gerekliliğinin öğretildiğini ve bunun sol-sosyalist anlayışın izdüşümü olduğunu belirten Canpolat, Nazım Hikmet'in Türkmen Alevi köyü için Bulgaristan Komünist Partisi'ne yazdığı 12 maddelik raporu anlattı. Canpolat, şunları kaydetti:

"Bakınız, Şeyh Bedrettin Alevi değildir. Ama Aleviler Bedrettin'i savunuyor, onu piri olarak görüyor. Onun için Alevi öğretisinde ırk, din ve mezhep ayrımı yoktur. Birlik vardır, beraber olmak vardır. Yoksuldan, mazlumdan yana olmak vardır. Bakın, Bulgaristan Deliorman Bölgesi'nde Bedrettin-i Cem yapılır hala. İşte, bu geleneği yürüten Nazım Hikmet, bu cemi görüp katılıyor. Cemden çıktıktan sonra Bulgaristan Komünist Partisi'ne 12 maddelik bir rapor gönderiyor. Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin arşivinden çıkardım bunları. Nazım diyor ki bu bölge Türkmendir, bu bölge sürgün edilmiş, çocukları katledilmiştir ama onlar Bedrettinidir. Eğer Şeyh Bedrettin 1416'da başarılı olmuş olsaydı, o zamanın sosyalizmi orada olurdu. Çünkü onlar ekmeğin eşit bölüşülmesini savunuyorlardı. Ve ekliyor Nazım, o bölgede Türkçe dergi serbest bırakılmalı, Türkçe konuşulmalı ve Türkçe cem yapılmalıdır. ve en nihayetinde Bulgaristan Sosyalist Partisi o kararı alıyor. ve birtek o bölgede Türkçe cemlerin yapılması serbest bırakılıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Canpolat, Edremit Kitap Fuarı'nda Alevilik üzerine söyleşi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cemal Canpolat, Edremit Kitap Fuarı'nda Alevilik üzerine söyleşi yaptı - Son Dakika
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