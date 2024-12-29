Cemal Ovası Köyü'nün Muhtar Seçimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Cemal Ovası Köyü'nün Muhtar Seçimi Gerçekleşti

Cemal Ovası Köyü\'nün Muhtar Seçimi Gerçekleşti

Karabük'ün Zopran köyünden ayrılan Göklen Mahallesi, referandum sonrası Cemal Ovası adını aldı. 171 seçmenin katıldığı seçimde iki muhtar adayı yarıştı.

29.12.2024 13:39  Güncelleme: 13:45
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KARABÜK merkeze bağlı Zopran köyünden ayrılan Göklen Mahallesi, referandumun ardından 'Cemal Ovası köyü' adını aldı. Cemal Ovası köyünde yaşayanlar 2024 yılının son günlerinde muhtarlarını seçmek için sandığa gitti.

9 Temmuz 2023 tarihinde yapılan referandumun ardından İçişleri Bakanlığı'nın 26 Temmuz 2024 tarihinde verdiği onayla Cemal Ovası köyü, Karabük merkeze bağlı 38'inci köy olarak kayıtlara geçti. Cemal Ovası köyünde yaşayanlar yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. 171 seçmenin bulunduğu köyde Hayri Çalışkan (54) ve Sezgin Urfa (58) muhtar adayı oldu. Köyde yaşayanlar sabah saat 08.00'da köy konağında kurulan sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Cemal Ovası köyü muhtar adayı Sezgin Urfa, Zopran köyüne olan uzaklıklarından dolayı ayrı bir köy olarak tescil edilmek için Karabük Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, "Karabük Valiliği gerekli incelemeleri yaptıktan sonra konuyu İçişleri Bakanlığı'na iletti. İçişleri Bakanlığı ile 9 Temmuz 2023 tarihinde referandum yaparak, halkın iradesiyle buranın köy olmasına İçişleri Bakanlığı karar verdi. Bugün 171 seçmenimiz var. Köyümüzün yaklaşık 70 tane hanesi var. Vatandaşlarımız tarımla uğraşıyor. Şehre yakın güzel bir köyümüz. Orman ve doğanın içerisinde cazibe merkezi olmasını istediğimiz bir köyümüz" dedi.

Muhtar adayı Hayri Çalışkan ise "Burası dağınık birbiriyle karışık birkaç köyden oluşma bir köy oldu. Bir kısmı Cemaller köyü bir kısmı Yukarıkızılcaören'den bölünme bir köy. Biz çok değişik köylerle bölünmüş olduğumuz için muhtarlarımızdan bir yardım alamadık. Elimizden geldiği kadar devletimizden ve kendimizden ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cemal Ovası Köyü'nün Muhtar Seçimi Gerçekleşti - Son Dakika

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