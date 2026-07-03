Cemevi İbadet Statüsü İçin Görüşme

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane statüsünün yasalarda tanımlanmasına yönelik hazırlanacak yasal düzenlemeleri görüşmek üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ettiklerini açıkladı.
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cemevlerinin ibadethane statüsünün yasalarda tanımlanmasına yönelik hazırlanacak yasal düzenlemeler ile ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.
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