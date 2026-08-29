İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Zafer Bayramı’mız kutlu olsun - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Zafer Bayramı’mız kutlu olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Zafer Bayramı’mız kutlu olsun
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tugay, 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği tarih olduğunu belirterek, 'Ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu, emperyalist güçlerin vatan toprağını terk ettiği, Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun' dedi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,  "Ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu, emperyalist güçlerin vatan toprağını terk ettiği, Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı tarihler vardır, bir ülkenin kaderi değişirken aslında dünya değişmektedir. 30 Ağustos 1922 öyle bir tarihtir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden zaferle çıktığı o gün, hem Türkiye Cumhuriyeti'ni müjdelemiş hem de Avrupa'nın siyasi ve fiziki haritasını değiştirmiştir. Çünkü Türk ordusu zafere giden bu yola çıkarken vatanın bağımsızlığı için azmini, cesaretini, kararlılığını bir an bile kaybetmemiştir.

26 Ağustos'ta zafere giden bu yola çıkarken güneşin yakında doğacağına inançlarını hiç kaybetmemişlerdir. Ne de olsa gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden ve güneş doğmadan hemen önceki andır. 26 Ağustos 1922, saat üçte, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yönetimindeki askerlerin ordugahtan yola çıkıp Kocatepe'ye gelmesi o anın fotoğrafıdır.

Üç yılı aşkın zamandır savaşan, türlü zorluklarla pek çok cepheyi aşan, yoksulluk, yoksunluk içindeki bir ordunun ve halkın nihai zafere ulaşmadan önceki son mücadelesi, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile başlamıştır. Anadolu'yu esaretten kurtararak dünyanın dengelerini değiştiren on beş günlük zafer mücadelesi Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de zafere ulaşmış, Mustafa Kemal Paşa'nın beklediği 'gerçek kurtuluş güneşi' doğmuştur. Büyük Taarruz'u zaferle taçlandıran 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nde düşman ordusunun büyük kısmı tamamen yok edilmiş veya esir alınmıştır. Bu mücadele, on beş günün sonunda, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sona erecek, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyecektir. Güneş, bundan sonra artık bu topraklarda hep cumhuriyetin aydınlığıyla doğacaktır. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu, emperyalist güçlerin vatan toprağını terk ettiği, Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Zafer Bayramı’mız kutlu olsun - Son Dakika

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