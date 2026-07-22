İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Güzelbahçe'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın'ı makamında ziyaret etti. Ardından Atatürk Mahallesi Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, talep ve önerileri dinleyerek ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe programı kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği değerlendirildi. Başkan Tugay'ın Güzelbahçe Belediyesi ziyaretine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Altan İnanç ile Memet Eren de eşlik etti.

Ziyaretin ardından Atatürk Mahallesi Çarşısı'na geçen Başkan Tugay ve beraberindeki heyet, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Çarşıda vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Tugay, iletilen talep ve önerileri dinledi, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.