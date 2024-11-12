Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası ile Sağlıkta İş Birliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası ile Sağlıkta İş Birliği Çağrısı Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası'nı ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için iş birliği çağrısında bulundu. Tugay, sağlık hizmet profilinin ortaya çıkarılması ve eksiklerin giderilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir süreç planladıklarını belirtti.

12.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti ve sağlık alanında iş birliği çağrısında bulundu.Tugay, "Amacımız tamamen kamu hizmeti. İnsanlarımıza nasıl daha iyi sağlık hizmeti götürebiliriz diye bakıyoruz. İzmir'in sağlık hizmet profilini ortaya çıkarmak istiyoruz. Sağlıkla ilgili bütün oda ve sivil toplum kuruluşlarını dahil edeceğimiz bir süreç planlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette yeni süreçte atılacak adımlar için iş birliği çağrısında bulundu. Tugay, "Sağlık hizmetlerinin aksadığı alanları bilmek istiyoruz. Ona göre politikalarımızı belirleyelim, hizmetlerimizi yönetelim istiyoruz. Eşrefpaşa Hastanemiz var. Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Birimimiz var. Yoğun çalışan bir bölüm. Koruyucu hekimlik, aile planlaması, iş sağlığı gibi alanların hepsinde açılımlar yapalım istiyoruz" dedi.

"Eksiklerimizi konuşalım"

Yerel yönetim olarak yurttaşlara hizmet noktasında sorumluluk aldıklarını vurgulayan Tugay, "Bizim amacımız tamamen kamu hizmeti. Herhangi, bir para pul hesabımız yok. Ne yaparsak daha çok kazanırız diye bakmıyoruz. İnsanlarımıza nasıl daha iyi sağlık hizmeti götürebiliriz diye bakıyoruz. Doğru kararlar vermeye ihtiyacımız var. Bu süreçte önce sizinle beraber bir planlama yapmak istiyoruz. İzmir'in sağlık hizmet profilini ortaya çıkarmak istiyoruz. Eksiklerimizi ilgili kişi ve kurumlarla konuşalım. Sağlıkla ilgili bütün oda ve sivil toplum kuruluşlarını dahil edeceğimiz bir süreç planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yanınızdayız"

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt ise, "Çok iyi olur. Bizim bu konularla ilgili komisyonlarımız var. Onların da yardımını talep ederiz. Oda olarak her zaman yanınızdayız. Elimizden geleni memnuniyetle yapmaya çalışırız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası ile Sağlıkta İş Birliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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