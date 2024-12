Cemil Tugay: Karşıyaka Stadı İçin Tahsis İşlemleri Bekliyoruz

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı'nın yapımıyla ilgili Karşıyaka'nın Aksoy Mahallesi'nde bulunan alanın tahsisi konusunda gelinen son aşamaya dair bir açıklama paylaştı. Tugay, 2024 yılının son gününde bir kez daha resmi talep yazısını İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdiklerini belirterek "İzmirliler adına tekrar çağrıda bulunuyorum. Tahsis işlemi için bizi daha fazla oyalamayın ki bir an önce işe koyulalım" dedi.

"Karşıyaka Stadı'nın yapımına bir an önce başlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere stadı yapabilmemizin ilk adımı arazideki tüm hisselerin belediyemiz adına tahsis edilmesi işlemiydi. Biz de belediye olarak tahsis işlemi için Ağustos ayında ilgili kurumlara gerekli yazıları gönderdik. Ağustos ayından bu yana sabırla bekliyoruz. 2024 yılının son gününde bir kez daha resmi talep yazımızı İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönderdik. İzmirliler adına tekrar çağrıda bulunuyorum. Tahsis işlemi için bizi daha fazla oyalamayın ki bir an önce işe koyulalım."