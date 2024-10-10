Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.
Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirilen programda, yüksekokulun müdür yardımcısı ve inşaat bölümü öğretim görevlisi Alperen Öbek, öğrencilere sunum yaptı.
Öbek, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Öğrencilerimizin bölümleri ve üniversite yaşamı hakkında akıllarına takılan bütün sorulara cevap niteliğinde bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Umarım verimli bir akademik yıl geçiririz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Çemişgezek MYO'da Oryantasyon Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?