Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan vermek isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi gerekli testlerden geçti.
Görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.
Son Dakika › Güncel › Çemişgezek'te Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
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