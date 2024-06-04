Çemişgezek'te Parktaki Masalara Zarar Verenler Tespit Edilecek - Son Dakika
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Çemişgezek'te Parktaki Masalara Zarar Verenler Tespit Edilecek

Çemişgezek\'te Parktaki Masalara Zarar Verenler Tespit Edilecek

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Gürsel Erol Parkı'nda bazı masaların sökülerek suya atılması üzerine Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, zarar verenlerin tespiti için çalışma başlattıklarını duyurdu. Çemişgezek Belediyesi, olayın faillerinin üst hadden cezalandırılması için hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.

04.06.2024 15:58
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir parkta bulunan masalara zarar veren kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki Gürsel Erol Parkı'nda bulunan bazı masaların sökülerek suya atıldığını belirtti.

Somyürek, kamu malına zarar verenler hakkında işlem yapacaklarını aktararak, "Olayın faillerinin tespit edilmesi adına Çemişgezek Belediyesi olarak ilgili şahısların üst hadden cezalandırılması için hukuki süreci başlatıp takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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