Çemişgezek\'te tele sıkışan dağ keçisi yavrusu kurtarıldı

Çemişgezek ilçesinde, mezarlıkta tele sıkışan dağ keçisi yavrusu belediye ekibince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çukur Mahallesi'ndeki Tekya Mezarlığında, Çemişgezek Belediyesi personeli Hakan Bitgiç, tele sıkışan dağ keçisi yavrusu gördü.
Keçiyi bulunduğu yerden kurtaran Bitkiç, yaptığı kontrollerde yaralı olmadığını tespit etti.
Daha sonra keçi, beslenmesinin ardından doğaya salındı.
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