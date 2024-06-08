Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
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Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Cenevre\'de binlerce kişi Filistin\'e destek için yürüdü

Cenevre'de binlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Eylemciler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüş boyunca Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. ABD ve Batılı ülke hükümetleri de eleştirildi. Yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

08.06.2024 19:49
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İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, bir kez daha Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Place de Navigation Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, kent merkezinde yaptıkları yürüyüşte Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırıma" tepki gösterdi.

Eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşün yapıldığı güzergahtaki işletmelerde bulunan vatandaşlar da eyleme alkışlarla destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına da tepki gösterilen eylemde, bir gösterici Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefenlenmiş bebek maketi taşıdı.

Eylemciler, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle ABD ve Batılı ülke hükümetlerini de eleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenevre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika

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