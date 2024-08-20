Cenevre\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, sivil ölümlerinin durdurulması çağrısı yaptı.
Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İngilizce ve Fransızca İsrail aleyhinde slogan attı.
Bazı göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.
Yaklaşık bir saat süren eylemde, İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.
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