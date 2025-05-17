İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için yürüyüş yaptı.
Parc Des Bastions Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail aleyhinde İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.
Eylemciler, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'yi (Büyük Felaket) de 77. yılında protesto etti.
Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, İngiliz Bahçesi isimli parkta sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Cenevre'de Gazze İçin Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
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