Cenevre'de Gazze Soykırımına Karşı Yürüyüş

19.10.2025 20:32
Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki soykırıma tepki göstererek yürüyüş düzenledi ve adalet talep etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Gazze'deki soykırıma tepki göstermek ve bunun son bulması için yürüyüş düzenledi.

Cenevre'deki İsviçre Posta Dairesi önünde toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Fransızca, İngilizce ve Arapça İsrail karşıtı ve Filistin'e özgürlük talep eden sloganlar atan göstericiler, Gazze'de yaşanan soykırımın son bulmasını talep etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'i destekleyen dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'e uluslararası yaptırım çağrısında bulundu.

Eylemciler, ABD ve İsrail'e destek olan ülkeleri, Gazze'de yaşanan soykırıma ortak olmakla suçladı.

"Filistinlilerin yaşama hakkı var"

Gösteriye katılan İsviçreli Adele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösteriye katılmanın, tüm İsviçre'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmadığını söylemek açısından önemli olduğunu belirtti.

Adele, "Özellikle (İsviçreli) genç kuşak açısından bugün burada olmak çok önemli. Ayrıca İsviçre'nin Filistin ile birlikte olduğunu ve Gazze'deki soykırımın bastırılmasını söylemek de önemli. İşte bu yüzden buradayım." dedi.

Gazze'deki soykırımın 2 yıldır devam ettiğini ancak bunun Ekim 2023'te başlamadığını bildiklerini söyleyen Adele, bunun en yakın zamanda son bulmasını umut ettiklerinin altını çizdi.

Bir diğer İsviçreli Pietro ise Filistin için adalet talep etmek için burada olduğunu kaydetti.

Hiçbir durunun soykırımı haklı çıkaramayacağını söyleyen Pietro, "(Gazze'deki) Bunun tamamen haksız olduğunu ve burada bulunma hakkımız olduğunu düşünüyorum. (Filistinlilerin) Onların yaşama hakkı var ve kimseye böyle davranılmamalı. Kesinlikle hiç kimseye. Bu yüzden burada protesto ediyoruz çünkü bu, herkes için yapılması gereken doğru davranış. Lütfen Filistin'e desteğinizi gönderin." dedi.

Yoğun güvenlik önlemi altında yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Kaynak: AA

