Cenevre'de Ukrayna-Rusya Müzakereleri Tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ABD ve Ukrayna arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler sona erdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Cenevre'de bir başka müzakere turunun daha tamamlandığını belirten Umerov, çalışmalar ABD tarafıyla ayrı görüşmeler ve ABD ile İsviçre'nin katılımıyla üçlü bir görüşme olmak üzere iki formatta yapıldığını ifade etti.

Umerov, toplantının ardından ABD heyetiyle birlikte, görüşmenin sonuçlarını ve sonraki adımları ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak bir telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti.

Görüşmelerde, Ukrayna'da iktidardaki Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grubu Başkanı David Arakhamia ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yer aldığını belirten Umerov, bir sonraki turun hazırlık yapıldığının altını çizdi.

Umerov, "Güvenlik parametrelerini, ekonomik kararları ve daha sonraki düzenlemelerin temelini oluşturacak mutabık kalınan pozisyonları kesinleştirmek üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, ABD ve Rusya'nın katılımıyla yapılacak bir sonraki üçlü görüşmeyi mümkün olduğunca kapsamlı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, ekonomik yol haritasına ve Ukrayna için uzun vadeli destek mekanizmaları üzerinde durulduğuna işaret eden Umerov, Ukrayna Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev ve hükümetin ekonomi uzmanları ile ABD'li ortaklarıyla Ukrayna'nın toparlanmasına ilişkin dosyayı detaylı bir şekilde incelediklerini belirtti.

"Ekiplerimizin, özellikle gelecekteki yeniden yapılanma ve yatırım planı ile ilgili belgenin daha da detaylandırılması üzerinde çalışmaya devam edeceği konusunda mutabık kalındı." değerlendirmesinde bulunan Umerov, müzakerelere ev sahipliği yapan İsviçre'ye, ABD Başkanı Trump ile ekibine sürece aktif katılımları ve destekleri için teşekkür etti."

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmeler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı. Müzakerelerin üçüncü turu ise İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat'ta düzenlenmişti.

Son müzakerelerde bir anlaşma sağlanamazken, görüşmeyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy "Zorlu ama iş odaklı" olarak, Umerov ise "yoğun ve kapsamlı" diye tanımlamıştı.