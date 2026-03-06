Cengiz Koçak'tan Ergan Dağı'nda İnanılmaz Atlayış!

"Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde base jump (serbest düşüş) atlayışı yaptı."

Adrenalin tutkunu serbest düşüş ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde Türk bayraklı paraşütle yaklaşık 500 metreden base jump atlayışı gerçekleştirdi.

İzleyenleri heyecanlandıran ve nefesleri kesen atlayış, Koçak'ın üzerindeki aksiyon kamerasıyla kaydedildi.