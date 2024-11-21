Cenin\'de 3 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürülen 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
Filistinlilerin naaşları Halil Süleyman Hastanesinden alınarak, ailelerinin evlerine götürüldü.
Daha sonra kılınan cenaze namazlarının ardından Filistinlilerin naaşları, Cenin'deki mezarlıkta toprağa verildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde hayatını kaybedenlerin Rami el-Huveyti, Firas Muhammed el-Casir ve Muhammed Ferhat olduğu aktarıldı.
İsrail ordusu 19 ve 20 Kasım'da Cenin'de düzenlediği saldırılarda 9 Filistinliyi öldürmüş, 5'inin cenazesine el koymuştu.
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