Cenin'de Baskın: Filistinli Genç Yaralandı

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye kasabasına düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir genç gerçek mermiyle vurularak yaralandı.

Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail güçlerinin Kabatiye kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle elinden yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail özel kuvvetlerinin kasabaya baskın düzenlediği ve Celeme Mahallesi'ndeki bir evin çevresini kuşattığı, ordunun ise bir insansız hava aracının havada uçuşuyla eşzamanlı olarak kasabaya çok sayıda askeri takviye gönderdiği aktarıldı.

Haberde, ordunun, kasabanın özellikle batı mahallesinde geniş çaplı gözaltı kampanyası başlatarak çok sayıda eve baskın düzenleyip arama yaptığı, askerlerin ayrıca çevreye yoğun bir şekilde ses bombaları attığı ve gerçek mermilerle ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 978 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.