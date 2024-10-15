Cenin'de Baskın Sonucu Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cenin'de Baskın Sonucu Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cenin'deki baskınında ağır yaralanan Salahaddin Cebarin tedavi gördüğü hastanede öldü.

15.10.2024 10:18
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine temmuz ayında düzenlediği baskın sırasında ağır yaralanan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin kentindeki İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin temmuz ayında Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Salahaddin Cebarin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 755 oldu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gecesi Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail askerlerinin, baskının ardından Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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