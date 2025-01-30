İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılardaki çatışmada 1 askerinin öldüğünü 5'inin yaralandığını bildirdi.
Ordundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 1 askerin öldüğü birisi ağır 5'inin de yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na saldırılar düzenliyor.
Bu saldırılarda biri çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Cenin'de Çatışma: 1 İsrail Askeri Öldü - Son Dakika
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