Cenin'de Çatışma: 1 İsrail Askeri Öldü

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılardaki çatışmada 1 askerinin öldüğünü 5'inin yaralandığını bildirdi.

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 1 askerin öldüğü birisi ağır 5'inin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na saldırılar düzenliyor.

Bu saldırılarda biri çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.