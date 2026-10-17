Cenin'de İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına alıp 3 kişiyi darbeyle yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Cenin'de İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına alıp 3 kişiyi darbeyle yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 3 Filistinliyi de darbederek yaraladı. Filistin Kızılayı, el-Yamun'da 54 yaşındaki bir adam ile Siylet ez-Zahr'da yaralanan 2 kişiye müdahale etti; darbedilen 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 3 Filistinliyi de darbederek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Cenin'in batısındaki el-Yamun beldesinde 54 yaşındaki bir adam ile güneydeki Siylet ez-Zahr beldesinde yaralanan 2 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun her iki beldeye düzenlediği baskınlar sırasında darbedilen 3 Filistinlinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri, çok sayıda askeri araçla el-Yamun beldesine baskın düzenledi.

Birçok eve baskın yapıp arama gerçekleştiren İsrail askerleri, Ali es-Sammar, Asım Ebu Hasan ve Cihad Ferihat isimli 3 Filistinli genci gözaltına aldıktan sonra beldeden çekildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlalleri artış gösterdi.

Bu süreçte Filistinlilerin öldürülmesi, gözaltına alınması, evlerinin yıkılması, mülklerinin yakılması, arazilerinin tahrip edilmesi ve toplulukların yerlerinden edilmesi gibi hak ihlalleri tırmandı.

Filistinliler, tırmanan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddeti ile İsrail hükümetinin Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak politikasının, kendilerini topraklarından söküp atmayı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldırmayı hedeflediği konusunda uyarıda bulunuyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.

Uluslararası toplum, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşim birimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
23:29
Aralarında İstanbul da var Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 02:20:06. #7.12#
SON DAKİKA: Cenin'de İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına alıp 3 kişiyi darbeyle yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei