Cenin'de İsrail Askerleri Filistinli Gençte Ateş Açtı - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Askerleri Filistinli Gençte Ateş Açtı

İsrail askerlerinin Cenin kentinde açtığı ateş sonucu 24 yaşındaki Filistinli genç hayatını kaybetti.

20.04.2025 23:24
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde ateş açtığı Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleyman Fevvaz Nasır Menasıra'nın (24) Cenin'in güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, gencin neden öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu gencin Cenin ile Nablus arasındaki Hermesh yerleşim bölgesinde ateş açtığı, askerlerin de onu öldürdüğü iddia edildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise Kabatıya kasabası sakinlerinden olan gencin naaşının İsrail askerleri tarafından alıkonduğu bilgisini paylaştı.

İsrail askerleri daha önce de Nablus'un doğu yakasındaki yerleşim bölgesine düzenlediği baskın sırasında 16 yaşındaki çocuğu ateş açarak yaralamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenin'de İsrail Askerleri Filistinli Gençte Ateş Açtı - Son Dakika

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