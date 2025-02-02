Cenin'de İsrail İHA Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait İHA'nın Cenin kentinin doğusundaki mahallede bir motosiklete yönelik hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir diğer İHA'nın Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasının merkezinde caddede bir aracı bombalaması sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Cenin'in doğu semtini hedef alan hava saldırısı ile Kabatiye'de bir araca düzenlenen hava saldırısında 2'şer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu kişilerle birlikte İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 12 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükselirken, onlarca kişi de yaralandı.