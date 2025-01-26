Cenin'de İsrail Saldırılarında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Saldırılarında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cenin'de açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Abdulcevad Gul, hayatını kaybetti.

26.01.2025 16:48
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'ta açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdulcevad Yasir Muhammed Gul'un aldığı yara nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Gul, salı günü İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nın Ceberiyyat Mahallesi'ne düzenlediği baskında vurulmuş, ağır yaralı olarak Ramallah'taki İstişari Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana Cenin'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA

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