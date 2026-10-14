Cenin'in batısında İsrail askeri aracının çarptığı 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Cenin'in batısında İsrail askeri aracının çarptığı 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında El-Yamun beldesinde İsrail askeri aracı 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayına göre yaralılar Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldı, birinin ayaklarında kırık tespit edildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında askeri bir araç 3 Filistinliye çarparak yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayına dayandırdığı habere göre, bu akşam saatlerinde Cenin'in batısında yer alan El-Yamun beldesinde meydana gelen olayda bir İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralanan 3 Filistinli, sağlık ekiplerince Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin ayaklarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cenin'in batısında İsrail askeri aracının çarptığı 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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