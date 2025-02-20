Cenin Mülteci Kampı'na Şiddetli Saldırılar

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Filistin İnsan Hakları Merkezi araştırmacısı Ahmed el-Havvaşin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda, 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarla "kampın coğrafyasını" değiştirdiğini belirtti.

Cenin Mülteci Kampı sakini Havvaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kampta sürdürdüğü saldırıların daha önce gerçekleştirdiğinden daha şiddetli olduğunu vurguladı.

"İsrail ordusu, kampın güneyinde Mehyub Caddesi ve El-Esir Camisi'nin bulunduğu bölgede onlarca evi yıkarak, kampın coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor." diyen Havvaşin, "İsrail saldırısının ardından onlarca yerinden edilmiş aile kampta kendilerine ev bulamayacak. Burada yeni bir gerçeklik dayatılıyor ve kampın coğrafi yapısı yeniden şekillendiriliyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun 2002'deki saldırılarında kamptaki mahalleleri yıktığını, ardından kampın yeni bir mimari tasarıma göre yeniden inşa edildiğini anlatan Havvaşin, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nın mahallelerinde saldırı ve baskınlarında zorlandığını, bu nedenle bazı noktaları yıkarak, "yeniden yapılandırmaya" çalıştığını, tekrarlanan yoğun saldırılar ve altyapının tahribiyle de Filistinlileri zorla bölgeden çıkarmayı amaçladığını dile getirdi.

Filistinli araştırmacı, İsrail ordusunun kampın dışında askeri yapılar kurmayı amaçladığını, hem bu planlar hem de yapılan yıkımların kısa ve uzun vadede kamptaki Filistinlilerin hayatını ve hareketini zorlaştıracağını gösterdiğini vurguladı.

"İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırıları devam ediyor ve yakın zamanda sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmuyor." diyen Havvaşin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra kampın, ??su, elektrik, iletişim ve kanalizasyon altyapısındaki tahribatının giderilmesinin bir ayı alabileceğini anlattı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi araştırmacısı Ahmed el-Havvaşin, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne bombardımana başladığı dönemde, kampa yönelik saldırılarını da artırdığını ve o dönemden beri çoğu Filistinliyi zorla evlerinden çıkardığını kaydetti.

Filistinli resmi kuruluşların tahminlerine göre, kampta yaşayan 15 bin Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ı Cenin kentinin kasaba ve köylerine zorla göç ettirildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.