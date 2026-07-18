CENTCOM, İran'a saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a karşı dün başlatılan saldırı dalgasına ilişkin açıklama yapıldı.
Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.
CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedilmişti.
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