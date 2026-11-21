ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının füze atışı sonucu hasar gördüğünü ve acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde ise savaş uçağının hasar gördüğüne ilişkin net bir görüntü yer almamıştı.