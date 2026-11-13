CENTCOM, İsrail basınındaki İran'a saldırı iddiasını spekülasyon diye reddetti - Son Dakika
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CENTCOM, İsrail basınındaki İran'a saldırı iddiasını spekülasyon diye reddetti

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CENTCOM, İsrail'in ABD'nin İran'a dönük saldırılarını sürdürmek üzere hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları 'tamamen spekülasyon' diye nitelendirerek reddetti. Bir CENTCOM yetkilisi, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin duruşunun değişmediğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürmek için hazırlık yaptığı iddialarını "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirerek reddetti.

CENTCOM'dan bir yetkili, ABD'nin İran'a saldırıları sürdüreceği yönünde İsrail basınında çıkan haberlere ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirerek reddeden yetkili, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

İsrail devlet televizyonunun "İran" iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etmişti.

"Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın, İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de iletildiği ileri sürülen haberde, bölge ülkelerine iletilen mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına yönelik son açıklamalarıyla çeliştiğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA
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