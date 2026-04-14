CENTCOM Komutanı Cooper, İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail'i ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşeceği belirtildi.

İsrail'in i24 televizyonu, Cooper'ın İsrail'e kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Haberde, Cooper'ın bugün ilerleyen saatlerde İsrail'e ulaşacağı ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in de aralarında bulunduğu İsrailli askeri yetkililerle görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Cooper, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşmüş, ikilinin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı bildirilmişti.