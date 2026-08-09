CENTCOM ve İsrail Gazze-İran Görüşmesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze Şeridi ve İran konularını ele aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunan CENTCOM Komutanı Cooper'ın cumartesi günü İsrail'e geldiği aktarıldı.

Amiral Brad Cooper'ın, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ve diğer İsrailli üst düzey askeri yetkililerle Gazze Şeridi ve İran'a ilişkin görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Cooper'ın, İsrailli askeri yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'ye hareket ettiği belirtildi.

Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritası duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu yol haritasını reddettiği ve kararını ABD yönetimine resmen ilettiği basına yansımıştı.

Öte yandan, İsrail'in ABD olmadan İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu ve hazırlıklarını yaptığı iddia edilmişti.