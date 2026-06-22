Çeribaşı Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Çeribaşı Kirazı Hasadı Başladı

22.06.2026 21:48
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Edirne'nin Enez ilçesindeki Çeribaşı köyünde kiraz hasat sezonu hedef 250 tonluk rekolteyle başladı.

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, coğrafi işaret tescilli ve iri taneli yapısıyla ün kazanan Çeribaşı Kirazı'nın hasat sezonu başladı. Büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen ve bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan kirazda bu yıl yaklaşık 250 tonluk rekolte hedefleniyor.

Yaklaşık 300 dekarlık alanda üretimi yapılan Çeribaşı Kirazı'nın hasat etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçede üreticiler ve işçilerle birlikte kiraz toplayan Sezer, Çeribaşı Kirazı'nın Edirne'nin keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Kirazın kendine has aroması, iri taneli yapısı ve yetiştiği bölgenin mikroklima özellikleri sayesinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Sezer, tanıtım çalışmalarının artmasıyla birlikte üretim alanlarının da genişleyeceğine inandığını söyledi. Edirne genelinde yıllık yaklaşık 900 ton kiraz üretimi gerçekleştirildiğini hatırlatan Sezer, üretimi daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ve bölgeye kazandırılması planlanan soğuk hava deposu için gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin yalnızca tarihi ve turistik zenginlikleriyle değil, verimli tarım arazileri ve kaliteli ürünleriyle de öne çıktığını vurguladı.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse de Çeribaşı köyünde 22 üreticinin kiraz yetiştiriciliği yaptığını belirterek, Edirne'deki toplam kiraz üretiminin yaklaşık yarısının bu bölgeden karşılandığını söyledi. Köse, "Çeribaşı köyümüzde 300 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 250 ton kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. İç ve dış pazarda önemli bir değere sahip olan kirazlarımız, hasat döneminde özenle elle toplanıyor, kalite standartlarına göre ayrıştırılıp paketlenerek ihracata hazırlanıyor" dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru ile Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç de Çeribaşı Kirazı'na olan ilginin her yıl arttığını belirterek, ürünün tanıtımına destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Çeribaşı Kirazı, sahip olduğu yüksek kalite ve ihracat potansiyeliyle hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Edirne'nin tarımsal marka değerleri arasında yer almaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeribaşı Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika

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