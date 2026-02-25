Çerkeş Belediyesi Ramazan'da Aşevi Açtı

Çerkeş Belediyesi tarafından ramazan ayında kurulan aşevinde ihtiyaç sahipleri için her gün yemek pişiriliyor.

İlçede yaşayan engelli, üniversite öğrencileri ve evinde yemek yapamayanlara hizmet vermek amacıyla Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurulan aşevi, günlük bin kişiye sıcak yemek imkanı sunuyor.

Hazırlanan yemekler, aşevi dağıtım aracıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak bir şekilde servis ediliyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayında yemek servisinin yapılacağını aktaran Sopacı, "Aşevimize destek olan hayırsever vatandaşlarımıza ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personelimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Allah'ım yaptıkları hayırları kabul eylesin." dedi.