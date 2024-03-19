Çerkeş Belediyesi Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı

Çerkeş Belediyesinin yeni itfaiye hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Kurtlar Mahallesi D-100 kara yolu yanına yapılan, içinde idari ofisler, araç bakım odası, toplantı salonu, kondisyon odası, 400 tonluk su dolum ünitesi, santral, 12 araçlık 6 bölmeli kapalı ısıtmalı itfaiye garajı bulunan ve acil durumlarda Afet Yönetim Merkezi olarak inşa edilen Çerkeş Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası açılışı için tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çerkeş Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, açılışta yaptığı konuşmada, büyüyen ve gelişen Çerkeş'in donanımlı bir itfaiye binasına ve itfaiye araçlarına ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Yapılan girişimler sonucun tam donanımlı itfaiye binası, itfaiye arazözleri, tam teçhizatlı ve eğitimli itfaiyecilerle bölgeye hizmet ettiklerini belirten Sopacı, "Çerkeş İtfaiyemiz 7 gün 24 saat göreve hazır. İtfaiye hizmet binamız ve afet yönetim merkezimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu tesisimizin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ve AK Parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.
Açılışa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çankırı İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, Kızılay Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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