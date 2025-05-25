Çerkes Soykırımı Anması Samsun'da Yapıldı - Son Dakika
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Çerkes Soykırımı Anması Samsun'da Yapıldı

Çerkes Soykırımı Anması Samsun\'da Yapıldı
25.05.2025 13:12
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Samsun'da 10 bin kişi, Çerkes Soykırımı'nın 161. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.

SAMSUN'da yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği iş birliğiyle ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen anmaya Türkiye'nin dört bir yanından 30'a yakın dernek katıldı. Katılımcı sayısı ise yaklaşık 10 bini buldu. Samsun Çobanlı İskelesi'nde gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve vatandaşlar katıldı.

ALKIŞSIZ TÖREN, SESSİZ SAYGI

Kortej yürüyüşüyle başlayan, denize 21 Mayıs 1864 yazılı çelenk bırakılmasıyla devam eden programda dua edildi. Sürgün anmalarına özgü olarak program boyunca alkış yapılmadı. Tiyatro ekibi sahne önünde mezar taşlarıyla nöbet tuttu, ağıtlar seslendirildi. Nart Çocuk Kulübü sürgün andını okudu. Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda sahil boyunca meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar denize karanfiller bıraktı, nart ateşi yakıldı.

KAFFED BAŞKANI ULUÇAY: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay yaptığı konuşmada, 21 Mayıs'ın sadece bir yas günü değil; hafızayı eyleme dönüştürme sorumluluğu taşıyan bir gün olduğunu vurguladı. Uluçay, "Bu göç sadece bedenlerin değil, bir halkın onurunun kıyıya vurmasıdır. Tarihle yüzleşme ve soykırımın tanınması, kolektif hakların sağlanması ve anayurda dönüş hakkı gibi taleplerimiz var. Ayrıca gençler, kültürel mirası yük değil, değer olarak görmesi gerekmektedir. Gençler sadece gelecek değil; bugünün taşıyıcısı ve sözün sahibidir" dedi.

SÇD BAŞKANI İLHAN AYRANCI: ACIMIZ HALA TAZE

Çerkes toplumunun 1864'te yaşadığı acının hala çok taze olduğunu belirten Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, anmanın sadece geçmişi hatırlamak değil, Çerkes topluluklarının dayanışması açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kendisinin de bir Çerkes olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise bu acının nesiller boyu taşındığını vurguladı. Kurnaz, Çerkes toplumunun Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki katkılarına da değindi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşinin Çerkes olduğunu, Çerkes halkının yaşadığı acıyı, travmayı derinden hissettiğini belirtti. Doğan, "Çerkesler büyük mağduriyet yaşamışlardır. Acınızı paylaşıyorum. Çerkes toplumunun birliğinin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çerkes Soykırımı Anması Samsun'da Yapıldı - Son Dakika

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