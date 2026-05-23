Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Etkinliği

Çerkes Soykırımı\'nın 162. Yılı Anma Etkinliği
23.05.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, Çerkes Soykırımı'nın 162. yılı anma yürüyüşü ve denize kırmızı karanfiller bırakıldı.

SAMSUN'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında atlı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından denize karanfil bıraktılar.

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği tarafından 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Dünya Çerkes Birliği Genel Başkan Yardımcısı Öner Yılmaz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayrancı ve vatandaşlar katıldı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde toplanan grup, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde atlı kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından grup daha sonra denize '1864' yazılı çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktı. Daha sonra Adigece ve Abazaca dualar edildi.

Duaların ardından konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, "Atalarımızı kaybettiğimiz 21 Mayıs 1864'ün 162'nci anma yıl dönümünü bu senede Samsun'da anıyoruz. Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Buradan anavatana giden temsilci arkadaşlarımız da var, hemşehrilerimiz de var. Biz de anavatana en yakın sahil olan Samsun'da ve en fazla Çerkez nüfusunun yaşadığı ve en fazla hayatını kaybeden atalarımızın sahilinde ölmüşlerimizi yad edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından oratoryo ve tiyatro gösterisi ile sahilde ateş yakıldı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Dev bir derbi izleyeceğiz Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:35
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz
21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:12
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 22:48:10. #7.12#
SON DAKİKA: Çerkes Soykırımı'nın 162. Yılı Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.