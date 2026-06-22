Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne etkinliği düzenlendi.
Çerkeş Belediyesi ve Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Hoca Ali Rıza Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.
Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Hayati Kaya, Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Belediye Meclisi üyeleri, öğrenciler ve çocukların yakınları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Karne Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?