Çerkezköy'de 184 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 184 kişi yakalandı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca ilçe genelinde aranan şahsılara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 184 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 83'ü, haklarında bulunan hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.
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